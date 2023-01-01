13 bin kişiye kırsal kalkınma eğitimi verilecek

Habitat Derneği, Azerbaycan’dan çıkarılan doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nden (TANAP) aldığı fon desteğiyle Erzurum, Kars ve Ardahan’da, sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle bir kalkınma programı başlatıyor.

Habitat Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı, 122 köy, kasaba ve mahallede düzenlenecek.

Sosyal, finansal becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitimler ve mentörlük hizmetlerinin yanı sıra teknik destek yoluyla da bölgede kurulmuş olan mevcut kooperatiflerin güçlendirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda yeni kooperatiflerin kurulması ile bölge halkının sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulması ve bu kapsamda 13 bin 500 kişiye ulaşılmasını hedefliyor.