“Aile Evi” Projesi Kuveyt Türk ile büyüyor

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV), kanser tedavisi için şehir dışından gelen ve maddi imkanı olmayan ailelerin tedavi süresince bakım, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürüttüğü “Aile Evi” Projesi, Kuveyt Türk’ün katkısıyla 300’ü aşkın çocuğa umut oldu.

Projeyi desteklemek amacıyla banka ve kredi kartlarından yapılan her işlemde müşterileri adına 1 TL bağış yapan Kuveyt Türk, bu yıl 496 bin TL destek vererek, 4 yılda toplam 1 milyon 216 bin TL katkıda bulundu.Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerinin tedavi sırasında hiçbir ücret ödemeksizin konaklayabilecekleri ikinci Aile Evi’nin temellerini atmayı, daha fazla çocuğa ve ailesine tedavi süreçlerinde destek olabilmeyi amaçlıyoruz” dedi.