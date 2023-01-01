Allianz koştu, çocuklar için 500 bin avro topladı

Finans ve sigorta kuruluşu Allianz, 55 ülkeden 10 bin çalışanı sayesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Allianz Dünya Koşusu’nda Uluslararası SOS Çocuk Köyleri’ne 500 bin avro destek topladı.

Allianz Dünya Koşusu’nun Türkiye ayağına katılan 247 Allianz çalışanı da SOS Çocuk Köyleri’ne destek verdi.

Mayıs başında başlayan 2. Allianz Dünya Koşusu’nun Türkiye ayağına katılan çalışanlar, 90 gün içerisinde toplam 18.568 kilometre koştu. Allianz Türkiye çalışanları pek çok yöneticinin de katıldığı koşuyu 24. sırada tamamladı. Allianz’ın desteğiyle SOS Çocuk Köyleri’ne çadır, tıbbi malzeme, su arıtma sistemi, tekne ve gıda gibi bir felaket anında gerekecek malzemeler sağlanıyor.