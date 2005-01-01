Anadolu Grubu’ndan “Yaşama Tutunanlar”ın sevinci

Anadolu Vakfı çatısı altında 2005 yılında “Sağlığın Merkezi” vizyonuyla kurulan Anadolu Sağlık Merkezi, Kemik İliği Nakli Merkezi’nde lenfoma tedavisini tamamlayan hastaları ve yakınlarını buluşturdu.

Etkinliğe Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir, Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Direktörü Prof.Dr. Zafer Gülbaş, Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven ve Anadolu Vakfı Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projeleri Direktörü Necmettin Özçelik katıldı. Etkinlik, Anadolu Sağlık Merkezi’nin 2015 yılında Türkiye genelinde kemik iliği nakli tedavisi gören hastalara umut olacak bir platform oluşturmak amacıyla kurduğu “Yaşama Tutunanlar” kapsamında gerçekleştirildi. Tuncay Özilhan, “Sağlık, büyük bir özveri ve hassasiyetle odaklandığımız alanların başında geliyor” dedi.