Bal Arıları Dünya Kız Çocuklar Günü’nde Ford Otosan'da
Ford Otosan tarafından Koç Holding’in Ülkem İçin projesi kapsamında desteklenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde yürüttüğü "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesi sürüyor.
Projenin ülke genelindeki okullarda yaptığı eğitimlere katılan kız öğrencilerden dördü 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü’nde Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nı ziyaret etti. Kars, Şanlıurfa, Eskişehir ve Balıkesir’den gelen öğrenciler, Ford Otosan’da çalışan mühendislerle bir araya gelerek, iş hayatından beklentilerini Ford Otosan Genel Müdürü ve üst düzey yöneticilerle paylaştı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de toplantıda öğrencilere sertifika verdi.
Projenin ülke genelindeki okullarda yaptığı eğitimlere katılan kız öğrencilerden dördü 11 Ekim Dünya Kız Çocuklar Günü’nde Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nı ziyaret etti. Kars, Şanlıurfa, Eskişehir ve Balıkesir’den gelen öğrenciler, Ford Otosan’da çalışan mühendislerle bir araya gelerek, iş hayatından beklentilerini Ford Otosan Genel Müdürü ve üst düzey yöneticilerle paylaştı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de toplantıda öğrencilere sertifika verdi.