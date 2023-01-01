Bal Arıları Dünya Kız Çocuklar Günü’nde Ford Otosan'da

Ford Otosan tarafından Koç Holding’in Ülkem İçin projesi kapsamında desteklenen, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde yürüttüğü "Bal Arıları Mühendis Oluyor" projesi sürüyor.