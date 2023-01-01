Bal Arıları Mühendis Oluyor Projesi başlıyor

Ford Otosan’ın Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” Projesi kapsamında, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle “Bal Arıları Mühendis Oluyor” projesi başlıyor.

Proje kapsamında 81 ilde 81 okulda kız öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere mühendislik mesleği tanıtılacak. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, projeyi kadın ve erkekler için fırsat eşitliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla başlattıklarını söyledi. Ford Otosan İK Direktörü Nursel Ölmez Ateş, Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Doğa, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı İsmail Demir, Melisa Sözen ve Murat Yıldırım da toplantıda konuşarak projeye destek verdi.