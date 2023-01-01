‘Benim Mahallem’ ödüllendi

Akçansa, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) işbirliğiyle hayata geçen ‘Benim Mahallem Projesi’, Uluslararası Stevie İş Ödülleri’nde Avrupa’da Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı Kategorisi’nde ödüle layık görüldü.

Benim Mahallem Projesi kapsamında 6-12 yaş grubu çocuk ve ebeveyn eğitimlerini içeren programlar düzenlendi. Projeye özel olarak tasarlanan mobil eğitim merkezi ile bölgedeki tüm ilk öğretim okulları tek tek dolaşılarak ücretsiz eğitimler verildi ve 2016-2017 eğitim-öğretim dönem sonuyla birlikte bölgedeki toplam 17 bin ebeveyn ve çocuğa ulaşıldı.

Akçansa Genel Müdürü Şahap Sarıer, sadece bugünkü değil gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk taşıdıklarının bilinciyle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.