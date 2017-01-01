‘Bir Usta Bin Usta’nın 2017 proje dönemi tamamlandı

Anadolu Sigorta’nın 2010 yılında hayata geçirdiği ‘Bir Usta Bin Usta’ Projesi, sekizinci yılında da kaybolmaya yüz tutan meslekleri canlandırmaya devam etti.

Projenin 2017 programında yer alan 5 il ve 5 meslekten toplam 90 usta adayı, 3 ila 6 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayarak MEB onaylı kurs bitirme sertifikalarını almaya hak kazandı. Proje kapsamında 8 yılda 40 mesleki eğitim düzenlendi ve 750 usta adayına eğitimler verildi. Proje 2018’de de sürdürülecek.