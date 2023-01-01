Çeşme damla sakızını koruyacak

Kültür mirası listesine giren damla sakızının Türkiye topraklarında devamlılığını sağlamak üzere yapılan proje başarıya ulaştı.

UNESCO’nun somut olmayan kültür mirası listesine giren damla sakızının Türkiye topraklarında devamlılığını sağlamak üzere yürütülen İzmir Çeşme’deki Sakız Ağacı Klon Parkı Tesisi projesi başarıya ulaştı. TEMA Vakfı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliği ve Falım’ın sponsorluğunda yürütülen damla sakızı ağaçlarını gelecek nesillere aktaracak Sakız Ağacı Klon Parkı projesinde 117 klona ait 1000’e yakın fidan yetiştirildi. Böylece, dünyada yalnızca Türkiye’de Çeşme’de ve Yunanistan’da Sakız Adası’nda yetişen damla sakızının Türkiye topraklarında gelecek nesillere aktarılması güven altına alındı. Sakız Ağacı Klon Parkı’yla Türkiye’de tehlike altında bir türü korumak için ilk kez bir sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve kamu işbirliğiyle bir gen koruma sahası kuruldu.