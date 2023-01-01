CEV DenizBank Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde kupa, Eczacıbaşı Vitra’nın

CEV DenizBank Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Ligi kapsamında Dörtlü Final heyecanı, iki Türk takımının, Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank’ın katılımıyla Polonya'nın Szczecin kentinde yaşandı.

DenizBank’ın isim sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen ve toplam 20 takımın yarıştığı Kadınlar Ligi’nde birinciliği elde eden takım Eczacıbaşı Vitra oldu. DenizBank, Avrupa’da voleybolun en saygın yönetim organı konumundaki CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) ile güçlerini birleştirerek CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi’ne erkek ve kadınlarda 2014 sezonundan itibaren ismini vermişti. 3 yıl süreyle devam edecek olan; bankanın spora yönelik yatırımlarını Türkiye sınırları dışına, Avrupa’ya taşıdığı bu işbirliği, Türk voleybolunun sürdürülebilir geleceği adına da önemli bir gelişme olarak kaydedilmişti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “DenizBank olarak spora sağladığımız destek, sosyal sorumluluk faaliyetlerimizin en önemli kollarından biri. Böyle önemli bir organizasyonda ülkemize yaşattığı gurur için de şampiyon Eczacıbaşı Vitra’yı gönülden kutluyorum” dedi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı André Meyer ise tüm turnuva sürecini gerçek bir spor şölenine dönüştürmüş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.