Citroën’den avantajlı kampanya

Citroën, 2015 ve 2016 MY binek ve ticari modellerine avantajlı faiz kampanyasıyla sahip olma fırsatı sunuyor.

Citroën, teknoloji, tasarım, yakıt tüketimi, performans ve konfor özellikleriyle öne çıkan ve “Créative Technologie” imzasının karşılığını veren 2015 ve 2016 MY binek ve ticari modellerine avantajlı faiz kampanyasıyla sahip olma fırsatı sunuyor. 2015 model Citroën C4 Cactus, Berlingo’nun tüm versiyonları, 2016 model yılına ait C-Elysee kampanya kapsamında yeralıyor.