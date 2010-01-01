Coca-Cola 64 ülkede 1.7 milyon kadının güçlenmesini destekledi

Coca-Cola, 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefi doğrultusunda 2010 yılında hayata geçirdiği 5by20 girişimi ile bugüne kadar 64 ülkede 1.7 milyondan fazla kadına ulaştı.

Konuyla ilgili Walmart Kadınların Ekonomik Olarak Güçlenmesi Zirvesi’nde konuşan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent, “2016 yılında 500.000 kadına daha ulaşan 5by20 girişiminin kapsamı geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 40 arttı. Coca-Cola 5by20 global hedefi kapsamında Türkiye’de ise 2015 yılında Kız Kardeşim Projesini hayata geçirdi. Kız Kardeşim Projesi, kadınların kendilerini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarını amaçlıyor ve ekonomiye katılımlarının önünü açmayı destekliyor. Coca-Cola ve Anadolu Vakfı'nın desteği ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile hayata geçirilen eğitimlerde 7 ayda 1000’e yakın kadına ulaşıldı” dedi.