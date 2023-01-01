Doğuş Grubu Euroleague ailesine katıldı

Basketbol ve eğitimi entegre ettiği spor yatırımları devam eden Doğuş Grubu, Avrupa’nın kulüpler düzeyinde en büyük ve köklü organizasyonlarından Euroleague ailesine katılarak basketbola olan desteğini uluslararası platforma taşıyor.

Doğuş Grubu, Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonlarından Euroleague’in ana sponsorlarından biri oldu. Ayrıca Doğuş Grubu’nun Türkiye’de gerçekleştirdiği, gençlerin yaşamlarında ‘oyunda kalarak’ fark yaratmalarını, kaybetmeyi de kazanmayı da basketbol ve spor aracılığıyla deneyimlemelerini sağlayan platformu ‘Oyunda Kal’, Euroleague’in sosyal sorumluluk programı One Team aracılığıyla Avrupa’ya açılıyor. EuroleagueBasketball Başkan ve CEO'su Jordi Bertomeu Doğuş Grubu ile işbirliğinden gurur duyduklarını belirtti. Doğuş Grubu, Marka Algı ve Gayri Maddi Varlık Yönetimi Başkanı Semih Yalman, “Türk ve Avrupa basketboluna değer katacağına inandığımız işbirliğimizin her iki taraf için uzun vadeli ve başarılı bir deneyim olmasını temenni ediyoruz” dedi.