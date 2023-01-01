Electrolux sürdürülebilirlik ve gıda için harekete geçiyor

Electrolux, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni destekleyen bir yaklaşımla açlık, yetersiz beslenme, gıda artığı ve sorumlu tüketim gibi önemli global sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyor.

Electrolux, Electrolux Gıda Vakfı’nı hayata geçirerek bu alanda yapılacak girişimler için uzun dönemli bir platform oluşturuyor ve dünya çapındaki çalışanlarını da buna dahil ediyor. Electrolux ilk etapta bu proje için 10 milyon SEK değerinde yatırım yaparak aynı zamanda Feed the Planet organizasyonu çatısı altında global aşçılar derneği olan Worldchefs ve dünyanın en büyük gençlik ağı olan AIESEC ile güçlerini birleştiriyor.

Electrolux Başkan ve CEO’su Jonas Samuelson, "Worldchefs ve onun 10 milyon üyesi ile birlikte çalışarak, yerel topluluklara mümkün olan en büyük katkıyı yapmak istiyoruz" diye konuştu.