Enerjimi Koruyorum’ Enerjisa’ya ödül getirdi

Enerjisa’nın yedi yıldır aralıksız sürdürdüğü ‘Enerjimi Koruyorum’ projesi, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri'nde bu yıl 'Sorumlu Tüketim ve Üretim' kategorisi ödülünün sahibi oldu.

‘Enerjimi Koruyorum’ projesi Enerjisa’nın AYEDAŞ, Başkent ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde, 14 ilde gerçekleştiriliyor.

Alışkanlıkların, çevre ve tasarruf konusunda farkındalığın oluşmaya başladığı 7-10 yaş aralığındaki çocuklara düzenlenen enerji verimliliği eğitimleri onların dikkatini çekebilecek, ilgi çekici ve eğlenceli içeriklerle hazırlanıyor. Aynı zamanda, Enerjisa’nın gönüllü çalışanlarından oluşan “Enerjik Gönüller" tarafından gerçekleştirilen eğitimler ile sosyal sorumluluk bilinci kurum içi kültürde de destekleniyor. Bugüne kadar 14 ilde, 550 okulda, 330 gönüllü çalışanı ile 250 binden fazla öğrenciyle buluşulan projede çocukların bilgileri pekiştirebilecekleri “Bremen Mızıkacıları” isimli bir tiyatro oyunu da sergileniyor. Bu yıl 80 eğitmen ile 2000'den fazla öğrenciye ulaşarak projeyi ödülle taçlandıran Enerjisa, gelecek eğitim-öğretim yılında ‘Enerjimi Koruyorum’ projesini sürdürmeye devam edecek.