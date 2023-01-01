Engelleri Sesli Durak ile kaldıralım

Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Buluşum’un yeni projesi Sesli Durak, görme engelli bireyler için günlük hayatta ulaşım engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.