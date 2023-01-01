Engelleri Sesli Durak ile kaldıralım
Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Buluşum’un yeni projesi Sesli Durak, görme engelli bireyler için günlük hayatta ulaşım engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Bir mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.
Proje kapsamında www.bulusum.biz adresine girerek projeye yapılan her 1 TL’lik bağışa, Boyner de 5 TL. destek verecek. Duraklara gelen otobüslerden ve otobüslerin hangi hatta ait olduklarından görme engellileri sesli olarak bilgilendiren bir mobil uygulama olan Sesli Durak, sosyal girişimci Onur Kılıç tarafından hayata geçirildi.
Bir mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlıyor.