Engelliler Koordinasyon Merkezi Şanlıurfa’ya açıldı

Limak Şanlıurfa Çimento ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte hayata geçirdiği Engelliler Koordinasyon Merkezi, Şanlıurfa’da binlerce engelli bireye umut olacak.

Merkez; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Limak Çimento Şanlıurfa Fabrikası Müdürü Alican Marangoz’un katılımıyla açıldı. Engelli bireylerin sosyal hayata daha çok katılımını ve üretimde daha çok yer almalarını amaçlayan Engelliler Koordinasyon Merkezi, 14 bin metrekarelik bir alana inşa edildi. Yaklaşık 5.5 milyon TL’ye mal olan merkeze Limak Şanlıurfa Çimento da katkı sağladı. Merkezde; görme, işitme ve zihinsel engelliler yararına çalışmalar yapan derneklere 2’şer sınıf, 1’er atölye tahsis edilecek. Merkezde ayrıca veli ve bilgisayar odaları, çok amaçlı salon, yüzme havuzu, spor salonu bulunuyor.