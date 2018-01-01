Engelsiz bankacılık için son 16 ay

Bankacılıkta ‘engelsiz hizmet’ için geri sayım başladı. Banka şubeleri, engelli bireylerin sorunsuz hizmet alabilmesi için ATM’ler, POS cihazları, internet bankacılığı ve çağrı merkezlerinde gerekli düzenlemeleri 1 Ocak 2018’e kadar tamamlamak zorunda.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan yönetmelik, bankacılıkta engelleri kaldırmayı hedefliyor. KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, bankaların 16 ay içinde hizmet, faaliyet ve sistemlerini belirlenen ilkelere uygun hale getirmek zorunda olduğunu söyledi. Yönetmelikte; tekerlekli sandalyeye göre ATM, görme engelli müşterinin kullanımına uygun ATM, işaret dili bilen şube personeli ve konuşan POS cihazları da zorunlu oluyor.

