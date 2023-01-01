Filli Kadın Ustalar ile yaşam alanlarına kadın eli değiyor

Filli Boya; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğiyle Türkiye’deki kadın işgücünün Türkiye gelişimindeki katkısını yükseltmek amacıyla “Filli Kadın Ustalar” projesini hayata geçiriyor.

İlk etapta 15 ilde başlayacak eğitimlere, 20-50 yaş aralığında, iş arayan ve çalışmak isteyen tüm kadınlar başvurabilecek. İş arayan kadınların boya ustası olarak yetiştirilmesi hedeflenen projeyle 2016 sonuna kadar 300’e yakın kadın ustanın Mesleki Yeterlilik Sertifikası alıp iş hayatına kazandırılması planlanıyor.