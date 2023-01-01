Ford Otosan’ın gönüllü ordusu iyilik peşinde

Ford Otosan bünyesinde çalışanların gönüllü sosyal sorumluluk çalışmalarını gerçekleştirmesi amacıyla hayata geçirilen “Gönlüm Senle” platformu ihtiyaç sahibine dokunmaya devam ediyor.

Platform kapsamında 2015 yılından bu yana öncelikli sosyal kesimlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik 20’ye yakın proje hayata geçti ve bu projelerin arasından “Umut Kafe”, “Türkiye'nin Kış Çocukları”, “Geri Dönüşüm Kahramanları” projeleri için 3 adet film hazırlandı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şöyle konuştu: “Gönüllülerimiz engelliler, kadınlar, çocuklar, gençler ve tüm ihtiyaç sahiplerine dokunmaya çalışıyor.”