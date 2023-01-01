“Hayal Edin Gerçekleştirelim”

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği üniversiteler arası “Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Proje yarışmasının ikinci döneminde ödüller verildi.

Türkiye genelinde başta İstanbul, Denizli, Trabzon, İzmir, Ankara ve Antalya olmak üzere toplam 60 ilden 99 farklı üniversitenin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin; çevre, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve toplumsal kategorilerinde toplam 560 proje başvurusu alındı. Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz; bu güzel projeleri yaratan değerli gençlere teşekkür ettiklerini belirtti. En başarılı 18 proje ödül aldı. İş Sanat Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, 10.000 TL’lik “Büyük Ödül”ü sağlık kategorisindeki ‘Sen Oradaysan Biz De Oradayız’ projesiyle Acıbadem Üniversitesi’nden Pırıl Yıldız ve Sılasu Arıkan, çevre kategorisindeki ‘Sosyal Medya Oylaması Birincilik Ödülü’nü Ege Üniversitesi’nden Anıl Öndül, Selin Türkol ve Eda Yavuz‘un oluşturduğu ‘Makbuzunu At, Geleceğine Artı Kat’ projesi kazandı.