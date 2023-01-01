Henkel’de her deterjan minik kalplere umut taşıyor

Henkel, Çamaşır ve Ev Bakım markaları ile yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

CarrefourSA’dan alınan Persil, Tursil, Vernel, Perwol, Pril, Bref, Dixi, Clin ürünlerinden her biri, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) destek veriyor. Türkiye’de her yıl 0-17 yaş arası 3.000 çocuğa kanser teşhisi konuluyor. Tekrarlayan vakalarla birlikte bu rakamın 5.000’lere kadar yükseldiği öngörülüyor. Henkel, bu projesiyle KAÇUV tarafından oluşturulan ve çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen, maddi durumları yetersiz ailelere ücretsiz olarak konaklama ve gıda gibi sosyal imkanlar sunan Aile Evi’nin sürdürülebilirliğine ve sayısının çoğalmasına katkı sağlıyor.

Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü Töre Birol, “En önemli stratejik partnerlerimizden CarrefourSA ile işbirliğimiz sayesinde tüketicilerimizle birlikte el ele kansere karşı olan savaşlarında çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında yeralıyoruz” dedi.