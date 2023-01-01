Keşif Dünyası ile çocuklar bilimi keşfediyor

Öğrenme alanında okul dışında en kapsamlı kurumsal programlardan biri olarak kabul edilen Keşif Dünyası projesi şimdi Türkiye’de. Projeyi, çocuklara bilimi sevdirmek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak için dünyanın farklı ülkelerinde sürdüren Henkel, Türkiye’de, Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin işbirliği ve uzmanlarla birlikte her gün okul ziyaretleri yaparak çocuklara bilimi sevdirecek laboratuvar uygulamaları gerçekleştiriyor.

Proje ile 2015’te birçok okulda 67 bilim atölyesi ile 1.500 öğrenciye ulaşıldı. Çocuklar, okullardaki bilim atölyelerinde yapıştırma, yıkama, temizleme, kozmetik ve sürdürülebilirlik dahil olmak üzere çeşitli konularda ilk bilimsel deneylerine katılıyor. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar, “Hedefimiz, ‘Keşif Dünyası’ girişimiyle çocukların keşfetme merakını geliştirmek ve bilim merakını ateşlemek” dedi. Henkel’in Düsseldorf’taki merkezinde Sürdürülebilirlik ve Keşif Dünyası Girişimi Yöneticisi Dr. Ute Krupp, projenin ülkelerin geleceği için oldukça değerli olan çocukları, bilime yönlendirerek ve onların ilgilerini bu alana çekerek çok özel bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, “Keşif Dünyası projesi ile çocuklara Türkiye’de bilimin kapılarını açıyoruz” diye konuştu.

