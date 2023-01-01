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KOBİ’ler sağlam

UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve ABD Ticaret Odası Vakfı ortaklığında KOBİ’lerin afetlere hazırlık ve direncinin desteklenmesi amacı ile Sağlam KOBI projesi geliştirildi.

Projeyle şirketlerin, insan kaynaklı   veya doğal sebeplerle  ortaya çıkan herhangi  bir afete  karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek  amacıyla çeşitli araçlar işletmelerin hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Afet Direnç  Testi  ile  işletmeler  afetlere  hazırlıklı  olup olmadığını görüyor,  20 ipucu  kitapçığıyla  alabilecekleri  temel önlemleri öğreniyor. Daha kapsamlı acil eylem planlarını geliştirmek isteyen işletmeler online Afetlere Hazırlık Araç Seti’ne erişerek, kendi planlarını geliştirebiliyor. KOBİ’ler bu araçların tümüne www.saglamkobi.com web platformu aracılığıyla ücretsiz olarak erişebiliyor.

 

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