KOBİ’ler sağlam

UPS Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve ABD Ticaret Odası Vakfı ortaklığında KOBİ’lerin afetlere hazırlık ve direncinin desteklenmesi amacı ile Sağlam KOBI projesi geliştirildi.

Projeyle şirketlerin, insan kaynaklı veya doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacıyla çeşitli araçlar işletmelerin hizmetine sunuldu. Bu kapsamda Afet Direnç Testi ile işletmeler afetlere hazırlıklı olup olmadığını görüyor, 20 ipucu kitapçığıyla alabilecekleri temel önlemleri öğreniyor. Daha kapsamlı acil eylem planlarını geliştirmek isteyen işletmeler online Afetlere Hazırlık Araç Seti’ne erişerek, kendi planlarını geliştirebiliyor. KOBİ’ler bu araçların tümüne www.saglamkobi.com web platformu aracılığıyla ücretsiz olarak erişebiliyor.