Koroplast ürünlerini Migros mağazalarından alanlar kadın emeğine destek veriyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattıkları yeni kampanya ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) Mikro-Kredi Fonu’na bağış yapılıyor.

Koroplast ve Migros, kadınların sahip oldukları güç ve yeteneklerini istihdama dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlattıkları yeni kampanya ile Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) Mikro-Kredi Fonu’na bağış yapılıyor. Yılsonuna kadar sürecek kampanyayla Türkiye genelindeki tüm Migros mağazalarından satın alınan KEDV logolu her Koroplast ürünü KEDV’e katkı sağlayacak. Dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini ve ekonomik durumlarını iyileştirmelerine destek olmak için KEDV’in bir iktisadi işletmesi olarak Haziran 2002’de faaliyete başlayan MAYA, Türkiye’nin ilk mikro kredi kurumu olup, kendi işini yapan ya da yapmak isteyen kadınlara fon sağlıyor.