Kosifler Oto’dan çevre dostu çözümler

Kosifler Oto servislerinde uygulanan çevre dostu çözümlerle yılda 60 bin litre atık yağ enerjiye dönüşüyor.

Çevreye olan duyarlılığını hizmet verdiği yapılarla ve geri dönüşüme gösterdiği duyarlılıkla gözler önüne seren Kosifler Oto, servislerinde kullandığı sistemler ve PETDER’in desteği ile yağların çevre için oluşturabileceği risklerin önüne geçiyor. Kosifler Oto, her gün BMW, MINI ve Land Rover markalarından oluşan yaklaşık 150 adet otomobilin bakımını gerçekleştiriyor. Kosifler Oto Genel Müdürü Sinan Kosif, yaşanabilir bir dünya için herkesin çevreye karşı duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti. Kosif, Kosifler Oto olarak servislerinde geliştirdikleri sistemler ve PETDER’in desteğiyle doğaya ve topluma karşı paylarına düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.