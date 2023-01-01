Lenovo’dan kadın istihdamına dijital destek

Teknoloji şirketi Lenovo, EMEA bölgesinde kadınlara yönelik bir işe alım kampanyası başlattı.



Kampanya aynı zamanda kadının teknoloji dünyasındaki yerini artırmayı da hedefliyor. Lenovo’nun "Gerçek Kadınları"nın teknoloji sektöründeki deneyimlerini anlattığı işe alım kampanyasıyla “Kadınlara neler ilham veriyor? Onları ne motive ediyor? Potansiyel fırsatlar nelerdir?” gibi sorulara cevap aranırken bu gerçek kadınların öyküleri anlattırılarak, sadece Lenovo ailesine katılmaları için değil büyük teknoloji sektörünün bir parçası olmaları için de ilham verilmesi amaçlanıyor. “Kadınlar istedikleri her şey olabilirler” mottosu ile yola çıkan kampanyaya www.lenovowomen.com adresinden başvurulabiliyor.