LimakPort ve UEDAŞ’tan anlamlı destek

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.(LimakPort) ve Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) çalışanlarının oluşturduğu Türk Halk Müziği Korosu, İskenderun Engelliler Spor Kulübü yararına konser verdi.

LimakPort’un yanı sıra UEDAŞ ve Veralog Lojistik’in ana sponsorluğunda, İskenderun Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı’nda gerçekleştirilen konsere, Gülay konuk sanatçı olarak katıldı. LimakPort Genel Müdürü Gündüz Arısoy, İskenderun Engelliler Spor Kulübü Başkanı Anıl Abacı’nın da katıldığı etkinlikte elde edilen gelirin tamamı İskenderun Engelliler Spor Kulübü’ne bağışlandı.