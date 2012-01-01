Mastercard ve Dünya Gıda Programı’ndan 100 milyon öğün

Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleşen 2017 Küresel Vatandaşlık Festivali’nde Mastercard ve Dünya Gıda Programı (WFP) açlık ve yoksullukla mücadele için gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesinde yeni bir taahhütte bulunuyorlar.

‘100 Milyon Öğün’ programı ile dünya genelinde en çok ihtiyaç duyan insanlara önemli miktarda fon ve yemek sağlamak amaçlanıyor.

Mastercard’ın 2012’den beri WFP’ye verdiği destek sayesinde açlıkla mücadele eden toplumlardaki ihtiyaç sahipleri, yerel işletmelerden elektronik kuponlar ile gıda temin edebiliyor. Bu kuponlar, cep telefonları veya kartlar aracılığıyla finansal hizmetlere erişimi olmayan kişilere ulaştırılıyor. 2016’dan bu yana Mastercard çalışanları WFP ofisinde çalışarak, okul yemeğine yatırılan her 1 doların, daha iyi sağlık ve eğitim koşulları sunmasını ve 6 dolar olarak ekonomik geri dönüşünü sağladılar.