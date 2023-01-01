Mercedes-Benz Türk, “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili konulara dair bilinç ve duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl verdiği ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nün sonuçları açıklandı.



Mercedes-Benz Türk; kadın çalışan sayısı, kadın çalışanların sendikalaşma oranı, çalışanlara sağlanan eğitim fırsatları, kadınlara yönelik özel projeler, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik eden şirket programları ile doğum izni, esnek çalışma, home-office, çocuk bakımı desteği, eşit ücret olanakları, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten aksiyonların alınması konularını kapsayan iş-yaşam dengesi uygulamaları kriterlerine göre incelemeden geçirilip birincilik ödülünün sahibi oldu.