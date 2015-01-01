Metro Toptancı Market fark yaratan sosyal girişimcileri arıyor!

Metro Toptancı Market, yaşadığı toplum ve dünya için kurduğu hayallerin peşinde koşan sosyal girişimcileri Metro Sosyal Girişimci Ödülleri 2015’te buluşturuyor.

Başarı hikayelerinin yarışacağı Sosyal Girişimci Ödülleri 2015 için son başvuru tarihi; 15 Temmuz. Farklı meslek gruplarını kapsayan 5 kategoriden oluşan yarışmanın sonunda birinci seçilen projenin sahibi 25.000 TL ile ödüllendirilirken kategori birincileri 5.000 TL ödül kazanacak. Metro Toptancı Market Genel Müdürü Kubilay Özerkan, bu yıl da yaşadığı toplum ve dünya için bir fark yaratan girişimci iş insanlarını gün ışığına çıkaracaklarına inandıklarını kaydetti.