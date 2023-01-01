Migros, yeşil perakendeyi ÇEVKO ile anlatacak

‘Entegre Atık Planı’ ile bugüne dek 224 ton kağıt atığı geri dönüşüme kazandıran, mağazalarındaki Çevreci Kiosklar ile yaklaşık 8.2 milyon adet atık toplayan Migros Ticaret A.Ş., bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşayabilecekleri bir çevre bırakmak adına birçok proje yürüten Migros Grubu, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile birlikte mağazalarında geri dönüşüm etkinlikleri düzenleyecek. Migros, mağaza içi etkinliklerle müşterisine yeşil perakendeyi anlatmayı sürdürüyor. Etkinliklerde atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayacak müşteriler kazandıkları ‘Çevre Puan’larla çevreci bez çanta sahibi olma, nesli hızla tükenen deniz kaplumbağalarını evlat edinme ya da Migros Müşteri Korusu’na fidan bağışında bulunma imkanına sahip olacak.