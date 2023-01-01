Migros’un ‘Kasap Yetiştirme Programı’na İngiltere’den ödül

Migros’un Perakende Akademisi (MPA), gıda perakende sektöründeki en önemli ihtiyaca çare sunmak amacıyla yürüttüğü Kasap Yetiştirme Programı ile İngiltere menşeili Learning Ödülleri’nde “Yılın Çalışan Gelişimi Programı” kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Dünyanın bir çok yerinden eğitim profesyonellerinin üye olduğu global bir platform olan Learning & Performance Institute tarafından düzenlenen Learning Ödülleri’nde bugüne kadar Türkiye’den ödül almaya hak kazanan ilk ve tek şirket Migros oldu.

Migros Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Genel Müdür Yardımcısı Demir Aytaç, 18 yıl önce GATEM Kasap Yetiştirme Programı’nın temellerini atarak kendi kasaplarını kendilerinin yetiştirmeye başladıklarını anlattı.

Aytaç, üniversite işbirlikleriyle desteklenen sertifika programı sayesinde Türkiye’de kadın kasap oranını da artırdıklarını açıkladı.