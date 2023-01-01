Milli Eğitim Bakanlığı ve Google’dan iki yeni proje

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ve Google, eğitimde teknolojinin etkin kullanımını hedefleyen iki yeni proje başlattı.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin öğrenim süreçlerinde teknolojiyi kullanmalarına katkı sağlayacak “Google for Education” ve üniversite sınavı öncesi gençlere yol gösterici olacak “Google Üniversite Seçimim” projeleri, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın katılımıyla Ankara’da Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda ‘Google for Education’ için Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, YEĞİTEK Genel Müdürü Ahmet Onur Ak ve Google yetkilileri arasında protokol imza töreni yapıldı ve “Google Üniversite Seçimim’’ platformunun detayları anlatıldı.