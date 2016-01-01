Nar Taneleri Projesi kamuda

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇHGM) bağlı kurumlarda görev yapan eğiticilerin eğitimi ile 2016 yılında “Nar Taneleri” Projesi, bakanlığa devroluyor.

Antalya’da yapılan eğitici eğitimine Diyarbakır, Sivas, Samsun ve Bursa illerinden ÇHGM’ ye bağlı çocuk ve sevgi evlerinde görev yapan meslek elemanları ile grup ve ev sorumluları eğitmen olmak üzere katıldı. “Nar Taneleri: “Güçlü Genç Kadınlar, Mutlu Yarınlar” Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Boyner Grup’un önderliğinde, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) teknik desteğiyle Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ve Türkiye Aile Planlaması Vakfı ortaklığında yürütülüyor.