“Oyunda Kal” yeni saha açılışlarına devam ediyor

Şahenk İnisiyatifi çatısı altındaki “Oyunda Kal” platformunun Euroleague “One Team” işbirliğiyle yurtdışında gerçekleştirdiği saha yenilemeleri tüm hızıyla devam ediyor.

Atina’da gerçekleştirilen iki açılışın ardından Berlin’de de bir saha yeniledi. Şahenk İnisiyatifi’nin çocukları ve gençleri basketbol oynamaya teşvik ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefleyen “Oyunda Kal” platformu, 2016 yılı boyunca Türkiye’de her ay bir saha yenilemesi gerçekleştirecek.

Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Bahar Erbengi, “İmkanı olmayan tüm çocukların spor yapmalarına ve hedef odaklı yaşamalarına olanak sağlamak, bu sayede onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak en önemli hedefimiz. Bu kapsamda Türkiye’de iki yılda yenilediğimiz 42 basketbol sahasının ardından, şimdi de Euroleague One Team işbirliğiyle yurtdışında ihtiyacın bulunduğu noktalarda sahalar yeniliyoruz” dedi.