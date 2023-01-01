Petkim’in 8’inci okulu İzmir Bayraklı’da inşa edilecek

Ekonomi ve istihdama olan desteğini kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında eğitime de taşıyan Petkim, sekizinci okul için harekete geçti.

Bugüne kadar İzmir ve Kocaeli’de toplam yedi okul yaptıran SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, İzmir Bayraklı’da 32 derslikli bir okul için protokol imzaladı. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “Kurumsal vatandaş olarak paydaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın bilinciyle, kentimizin ve ülkemizin geleceği için değerli olan eğitim yatırımlarımızı, sürdürülebilir bir vizyonla yerine getiriyoruz. Eğitime yapılan tüm yatırımların, yarınları kuracak olan nesillerle, kalkınma ve toplumsal refaha yapıldığına inanıyoruz” dedi.