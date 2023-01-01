Philips Türkiye çalışanları Koruncuklar ile bir araya geldi

2025 yılına kadar yılda 3 milyar insanın hayatını iyileştirmeyi hedefleyen Philips, Make The Difference -Fark Yarat yaklaşımı ile çalışanların her yıl en az bir iş gününü sosyal sorumluluk faaliyetlerine ayırmasını teşvik ediyor.

Philips bu yaklaşımla toplumdaki farklı sorunları ele alıp, fark yaratacak proje ve fikirler üretmeyi hedefliyor. Proje kapsamında Philips Türkiye’nin 50 çalışanı Koruncuk Vakfı’nı ziyaret ederek gün boyunca düzenledikleri, ilk yardım, sağlıklı beslenme, diş sağlığı tiyatrosu, kum boyama, resim, pilates gibi etkinliklerle Koruncuklar’a sağlıklı yaşam ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca Philips Türkiye çalışanları bugüne özel kurulan özel oyun alanında farklı yaşlardan 55 çocukla voleybol, futbol, survivor parkuru gibi etkinlikler gerçekleştirdi.