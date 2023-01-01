Procat, “Koruncuklar’ın”gelecek hayallerine ışık tuttu

Çağrı merkezi sektörünün öncülerinden Procat, korunma ihtiyacındaki kız çocuklarının hayallerine dokunmak ve onları ideallerine doğru hızla koşmak konusunda cesaretlendirmek için Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı işbirliği ile “Gelecek Hayallerim” konulu bir kompozisyon yarışması düzenledi.

Koruncuk Vakfı’ndaki 13-18 yaş aralığındaki gençlerin katıldığı yarışmanın birincisi Fransa’da eğitim görmek ve avukat olmak isteyen 13 yaşındaki Kader isimli genç kız oldu. İkincilik ödülüne layık görülen Rabia yazar olmayı düşünürken İlknur’un hayali ise piyanist olmak idi. Genç kızların gelecek hayallerini aktardığı kompozisyonları değerlendirmek amacı ile Procat yöneticileri Koruncuklar’la bir akşam yemeğinde buluştu.

Procat CEO’su Tarkan Ersubaşı, çocukların hayal kurmaya ve bu hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcamaya özendirilmeleri gerektiğini vurguladı.