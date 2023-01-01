Rönesans Eğitim Vakfı’ndan 2 bin öğrenciye burs!

Rönesans Eğitim Vakfı (REV), burs başvurularını bu yıl online olarak internet üzerinden kabul ettiği burs başvurularını değerlendirmeyi tamamladı.

Vakıf,“eğitim portalı” üzerinden yapılan başvurular arasından 2 bin öğrenciye burs vereceğini açıkladı. REV Yönetim Kurulu Başkanı Jale Ilıcak, portal üzerinden bu yıldan itibaren gönüllülük projeleri gerçekleştirileceğini de hatırlattı. Ilıcak, “Böylece gençlerimiz toplumsal sorumluluk çalışmaları yapma ve ülkemizin sorunlarına çözüm üretme fırsatı bulacaklar” dedi. Burs başvurusunun yanısıra kişisel gelişimlere yönelik eğitim programlarıyla da zenginleştirilmesi planlanan portalde öğrenciler, “kişisel gelişim”, “çalışma yaşamına hazırlık” ve “21. yüzyılda aktif sorumlu yurttaşlık” başlıklarında hazırlanacak web tabanlı eğitim programlarından yararlanabilecek.