Sabancı Gönüllüleri’ne büyük ödül

Sabancı Holding’in sosyal sorumluluk programı Sabancı Gönüllüleri “The Peer Awards” tarafından Topluma Katkı Kategorisinde Büyük Ödül’e layık görüldü.

Sabancı Gönüllüleri Programı, Topluluk çalışanlarına verilen online ve yüz yüze eğitimlerden oluşuyor. Program iki ayaklı olarak Sabancı Topluluğu çalışanlarını merkeze alarak yürütülüyor. Programın ilk ayağı olan gönüllülük projeleri, eğitimler sonrasında bizzat çalışanlar tarafından oluşturulup hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, 11 farklı Sabancı Topluluğu şirketinde, 350 aktif gönüllü çalışan, eğitimde fırsat eşitliğinden, sağlığa, finansal okuryazarlıktan, kültür-sanata kadar farklı alanlarda halen 45 proje yürütüyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla şimdiye kadar 1.500’den fazla kadının hayatına katkıda bulunuldu.