Sabancı Vakfı’ndan 7 projeye hibe

Sabancı Vakfı, ‘Hibe Programları’ kapsamında bu yıl destek vereceği projeleri açıkladı.

Kadın, genç ve engellilerin toplumsal sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 7 projeye hibe verecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Sabancı Vakfı olarak Türkiye’nin 72 ilinde destek verdikleri projelerle dolaylı olarak 700 bine yakın insanın hayatına dokunduklarını belirtti. Hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri: Muş Kadın Çatısı Derneği (Genç Kızların Hakları İnsan Haklarıdır), Yaşam Kadın Merkezi Derneği (Yerelde Sivil Toplumun Desteklenmesi), Mardin Kültür Derneği (Bir Mardin Hikayesi), Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı (Okul Öncesinde Kaynaştırmanın Niteliğinin Artırılması), Eğitimde Görme Engelliler Derneği (Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi), Down Sendromu Derneği (Bağımsızım Çünkü Çalışıyorum 2), Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Engellilerin Eğitime Eşit Katılımı İçin Eğitimcilerin Güçlendirilmesi). Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında 9 yıl içinde 126 projeye verilen hibe tutarı 12.5 milyon TL’yi aştı.