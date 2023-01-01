SAP’tan mültecilere kod eğitimi

SAP 4 ülkede gerçekleştireceği kod yazma eğitimlerinin İstanbul ayağını tamamladı.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanında dünya lideri SAP, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) işbirliği ile “Dünya İnsani Zirvesi”nde duyurduğu “Mülteci Kod Haftası” kapsamında, 4 ülkede gerçekleştireceği kod yazma eğitimlerinin İstanbul ayağını tamamladı. Türkiye ve Orta Doğu’da, 8-24 yaş arasındaki mülteci çocuk ve gençleri hedefleyen Mülteci Kod Haftası’nda SAP, İstanbul’da 40’a yakın kod yazma atölyesi ve online eğitim kursu düzenledi. Türkiye’de Işık Üniversitesi, Kiron, IMC, Impact Hub, KızCode ve Hayata Destek Derneği gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde ve 300’ü aşkın eğitmenin desteğiyle gerçekleştirilen Mülteci Kod Haftası’nın İstanbul ayağındaki ücretsiz kodlama atölyeleri ve online eğitim atölyelerine 8-24 yaş arasındaki 950 mülteci genç katıldı.

