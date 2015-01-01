Siemens Türkiye’den ‘karbon nötr hedefi’ için 5 bin ağaçlık orman

Siemens Türkiye’nin Ege Orman Vakfı işbirliğiyle İzmir Seferihisar-Ürkmez ağaçlandırma sahasında oluşturduğu 5 bin fidanlık orman için fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, Siemens Türkiye İcra Kurulu üyeleri, İzmir ofisi çalışanları ve Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol ile yöneticiler katıldı.

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Siemens Türkiye’nin 160’ıncı yılı dolayısıyla yayınladığı ‘Topluma Katkı Raporu’nu hatırlatarak şunları söyledi: “Bu raporda sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi açıklamıştık. Üzerinde yaşadığımız gezegeni geleceğe taşımaya katkı sağlamak adına 2023’te karbon nötr şirket olmayı hedefliyoruz. 2015 yılında doğrudan kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan 19 bin tonluk karbon ayak izimizi 2020’de yarı yarıya düşürmüş olmayı planlıyoruz. Bugün burada hayata geçirmek için toplandığımız bu orman bu yöndeki çalışmalarımızın en önemlilerinden biri olacak.”