Şirketlerin sosyal sorumluluk projeleri yarışacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) “TİSK 2015 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” için başvurular başladı.

Türk özel sektörünün büyük ölçekli devlerinden KOBİ’lere kadar pek çok şirket, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleriyle 5 kategoride yarışacak. Son başvuru tarihi; 2 Ekim 2015. Ayrıca işbaşında eğitim alanındaki projeler için GAN TÜRKİYE Özel Ödülü de verilecek. Aday şirketler projelerini, www.tisk.org.tr internet adresinden ulaşabilecekleri TİSK KSS Ödül Başvuru Formu’nu, doldurarak, odul@tisk.org.tr e-posta adresine PDF dosyası olarak gönderecek.