Şişecam ve TURMEPA’dan Kıyı Temizleme Hareketi’

Şişecam Topluluğu, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında Deniz Temiz Derneği Turmepa işbirliğiyle “Kıyı Temizleme Hareketi’ etkinliğini gerçekleştirdi.

Deniz ve kıyı ekosistemi hakkında farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Kıyı Temizleme Hareketi”, 22 Şişecam çalışanın katılımıyla Kınalıada’da gerçekleştirildi. Takım çalışmasıyla gerçekleştirilen çalışmada; Beşiktaş Grubu 26 kg, Deniz Yıldızı Grubu 7 kg, Çakıl Grubu 9.5 kg, Deniz Feneri Grubu 4.5 kg, Martılar Grubu 22.5 kg olmak üzere toplam 65 kg atık toplandı.