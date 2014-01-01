TEB, SheWorks’e katıldı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), özel sektörde daha fazla kadının istihdamı için lider global şirketleri biraraya getiren SheWorks’e katıldı.

Bu kapsamda işyerinde cinsiyet eşitliği adına en önemli küresel sertifika olan EDGE Cinsiyet Sertifikası’nı almayı taahhüt eden TEB, kadınların toplumdaki ve ekonomideki konumunun güçlenmesine de katkı sağlamayı hedefliyor. Tanıtımı 2014 Clinton Küresel İnisiyatif yıllık toplantısında yapılan SheWorks, EDGE Yetkili Vakfı, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi ortaklığında Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC tarafından hayata geçirildi. TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, SheWorks ile yaptıkları işbirliğiyle yapacakları çalışmalarla Türkiye’de kadınların yönettiği KOBİ’leri ve girişimleri güçlendirmenin yanısıra bankalarındaki kadınların gelişimine de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. EDGE Yetkili Vakfı Kurucu Ortağı Aniela Unguresan, Uluslararası Finans Kurumu Türkiye Ülke Müdürü Aisha Williams, TEB’in de SheWorks ortaklığından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.