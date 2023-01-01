TTNET’e IPRA’dan büyük ödül

TTNET’in “İnternetle Hayat Kolay” projesi, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler ödülleri arasında gösterilen IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Altın Küre Ödülleri’nde Toplum İlişkileri kategorisinde ödüllendirildi.

Daha önce internetle tanışmamış kadınların ağırlık kazandığı 35 yaş üstü yetişkinlere internet okuryazarlığı kazandırmayı hedefleyen “İnternetle Hayat Kolay” projesi, Altın Küre Ödülleri’nde Toplum İlişkileri kategorisinde ödül kazandı. TTNET’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği projeyle kalkınmada öncelikli 20 ilde, daha önce internetin sunduğu olanaklardan faydalanmamış 35 yaş üstü, çoğu kadın yaklaşık 30 bin kişiye internet öğretilmesi hedefleniyor. 123 gönüllü gencin görev aldığı projede katılımcılara internetin güvenli kullanımı, e-posta kullanımı, e-devlet uygulamaları, görüntülü haberleşme, online bankacılık ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı gibi konularda eğitimler veriliyor.