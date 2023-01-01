Türk Telekom çalışanları için binlerce fidan dikecek

Türk Telekom, Türkiye’nin 81 ilindeki 34 bine yakın çalışanı için büyük bir ağaçlandırma projesi başlattı.

Bu proje ile bir yandan gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmayı; diğer yandan da çalışanlarla kurum arasındaki duygusal bağı güçlendirmeyi hedefleyen Türk Telekom, evlilik, çocuk sahibi olma ve ilk iş günü gibi özel günlerinde çalışanları adına fidan dikecek. Dikilen her bir fidanın sertifikasının çalışanlara verildiği proje ile doğaya katkı sağlanacak.