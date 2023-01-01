Türk Telekom Grubu, PR Daily’s CSR Ödülleri’nde 5 dalda finalde

Türk Telekom Grubu, engellilere yönelik kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile bir başarıya daha imza attı.

Grup, projeleri ile halkla ilişkiler sektörünün en itibarlı ödül organizasyonlarından PR Daily’s Corporate Social Responsibility Awards’da (PR Daily’s Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri) “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” dahil beş dalda finale kalma başarısı gösterdi. Günışığı, “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” ve “Farkındalık Kampanyası”, Engelsiz Tivibu ise “Kar Amacı Gütmeyen Ortaklık” ve “Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” Sesli Adımlar projesi de “Kamu İşleri” kategorisinde ödüle aday gösterilen projelerden biri oldu. Günışığı Projesi ile 7 ayda 100 çocuk erken müdahale eğitimi alarak görmeyi öğrendi. Görme engelliler için televizyon: Engelsiz Tivibu. Sesli Adımlar: Görme engelliler için sesli navigasyon.

